In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in den Nersinger Kindergarten eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter versuchten zunächst, sich durch das Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Nachdem dies augenscheinlich erfolglos blieb, warf der Täter den Glaseinsatz der Tür ein und konnte dadurch in das Innere eindringen, so die Polizei.

Dort durchwühlte der Täter mehrere Möbelstücke und entwendete Elektrogeräte mit hohem dreistelligem Wert. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf rund 3000 Euro geschätzt. Erste Maßnahmen am Tatort, unter anderem eine Spurensicherung, sind bereits durch Kräfte der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm erfolgt. Die Ermittlungen wurden durch das Fachkommissariat aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die in der Zeit 20. April, 17 Uhr, bis 21. April, 7 Uhr, verdächtige Beobachtungen in der Weißenhorner Straße in Nersingen machen konnten, werden gebeten, sich direkt mit der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm (Tel.: (0731) 801 30) in Verbindung zu setzen.