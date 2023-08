Am Donnerstag, 10. August, hielt sich eine 69-jährige Frau gegen 20.30 Uhr am Waldsee am nördlichen Ufer beim Angeln auf. Mit der Ruhe vorbei war es, als ein etwa 35-jähriger Mann dort zunächst Kontakt zu ihr suchte, angeblich um ihr zu helfen. Die Frau verscheuchte den Mann.

Dieser kehrte jedoch gegen 21 Uhr zurück. Wie die Polizei weiter mitteilt, stand der Mann zunächst hinter der Geschädigten, welche in einem Klappstuhl saß. Später begab er sich etwa eineinhalb Meter vor die Frau. Er hielt bei geöffneter Hose mit beiden Händen sein Glied fest und manipulierte daran herum.

Mit dem Fahrrad geflüchtet

Die Geschädigte reagierte laut Polizei richtig und schrie den Täter an. Dieser entfernte sich daraufhin mit seinem Fahrrad in Richtung Osten. Bei dem Täter handele es sich um einen dunkelhäutigen Mann. Der etwa 35-Jährige habe seine Haare auffallend zu acht Zöpfen nach oben zusammengebunden getragen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon (07303) 965 10 entgegen.