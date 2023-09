Ein 41-Jähriger, der in Elchingen Buntmetall im Wert von 600 Euro gestohlen hat, sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Grund dafür: Der Mann ist amtsbekannt wegen derartiger Delikte. Wie die Polizei berichtet, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Verdächtigen Transporter gemeldet

Dass die Polizei den 41-Jährigen festnehmen konnte, ist einem Zeugenhinweis zu verdanken. Anrufer meldeten der Polizei am Donnerstag (21. 9.) einen verdächtigen Kleintransporter im Rotalteweg in Elchingen. Wenig später stand das Fahrzeug nicht mehr dort, jedoch wurde Aufbruchswerkzeug entdeckt, ein Zaun war beschädigt.

Erfolgreiche Fahndung

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm leitete umgehend mit dem von den Zeugen mitgeteilten Kennzeichen eine Fahndung ein. So konnte das Fahrzeug im Gemeindegebiet Elchingen festgestellt werden. Wie die Polizei berichtet, befand sich im Laderaum Buntmetall im Wert von rund 600 Euro. Polizisten begleiteten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.