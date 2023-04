Die Polizei ermittelt weiter in einem mysteriösen Fall, der in der Region für viel Aufsehen sorgt: Am Donnerstag, 13. April 2023, entdeckte eine Passantin an der Dietenheimer Illerbrücke bei Illertissen eine hilflose Frau . Sie war verletzt und nicht ansprechbar gewesen, sie könnte das Opfer eine...