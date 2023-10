Warum Neu-Ulmer Musiker für Blasmusik in den USA sorgen

Oktoberfest in New Ulm

New Ulm – die Stadt in Minnesota hat Bezüge zu Neu-Ulm und Ulm gleichermaßen. Nun reist eine große Gruppe zum Oktoberfest in die USA. Mit dabei: Stadtspitzen von beiden Seiten der Donau.