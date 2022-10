Großer Feuerwehreinsatz am Sonntagnachmittag in Pfaffenhofen an der Roth: Wie das für die Region zuständige Polizeipräsidium Schwaben-Südwest in Kempten mitteilt, wählte eine Anwohnerin am Sonntag gegen 14.30 Uhr den Notruf der Integrierten Leitstelle Donau-Iller : Sie meldete einen Brand an der Turnhalle der Hermann-Köhl-Grund- und Mittelschule in Pfaffenhofen.