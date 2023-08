Der Schritt wurde im Herbst des vergangenen Jahres vollzogen, um die Gas-Versorgung zu sichern: Der Bund übernahm 99 Prozent des Importeurs Uniper. Doch das Unternehmen ist auch in der Erzeugung aktiv, und so gehören der Bundesrepublik nun unter anderem 97 Wasserkraftwerke in Bayern – drei davon...