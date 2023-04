Schon in einem Monat wird in Neu-Ulm wieder gefeiert: Das Stadtfest 2023 steht an, dieses Jahr am Samstag, 20. Mai. Rund um den Petrusplatz, den Johannesplatz und das Rathaus laden Livemusik, Essensstände und Mitmachaktionen zum Verweilen ein. Bleibt zu hoffen, dass die Sonne bis dahin die vielen Regenwolken weggeschoben hat. Wir geben einen Überblick über das Programm des Neu-Ulmer Stadtfestes, außerdem alle Hinweise zu Straßensperrungen.

Neu-Ulmer Stadtfest 2023: Programm

Wie jedes Jahr werden im Neu-Ulmer Zentrum mehrere Bühnen aufgebaut, auf denen Livebands, Musikgruppen, DJs und Gesangsvereine auftreten. Unter anderem die ansässigen Vereine und die Feuerwehr gestalten das Programm. Einige von ihnen kümmern sich auch um Essens- und Getränkestände. Laut der Website der Stadt Neu-Ulm gibt es sowohl deftige als auch süße Gerichte.

Ein genaueres Programm hat die Stadt noch nicht veröffentlicht.

Wo findet das Neu-Ulmer Stadtfest statt?

Das Stadtfest findet mitten in Neu-Ulm statt, vor allem auf dem Petrusplatz, dem Rathausplatz sowie auf der Augsburger und der Ludwigstraße. Dort werden Bühnen, Bierzeltgarnituren, Essens- und Getränkestände und jede Menge Sonnenschirme aufgebaut.

Neu-Ulmer Stadtfest 2023: Straßensperrungen

Keine Durchfahrt für Autofahrer: Zum Stadtfest werden die Augsburger Straße, die Ludwig- und die Rathausstraße teilweise gesperrt. Die Details veröffentlicht die Stadt erst kurz vor dem Fest, doch generell gilt:

Der Autoverkehr von und nach Ulm wird über die Herdbrücke und die Donauklinik bzw. von der Maximilianstraße zur Herdbrücke umgeleitet. Weiträumige Umfahrungen sind ebenso möglich

Der ÖPNV wird über die Gänstorbrücke umgeleitet

Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen

Das war das Stadtfest 2022: