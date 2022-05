Eine 68-jährige Frau ist am Mittwoch – in der Annahme ihrem Sohn zu helfen – Opfer von raffinierten Betrügern geworden. Sie hatte am Nachmittag einen Telefonanruf von einem angeblichen Polizeibeamten erhalten. Dieser berichtete, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um...