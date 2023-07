Abschieden wohnt meist etwas Trauriges inne. Das war für viele katholische Christen in Neu-Ulm schon im Juli 2019 so, als Markus Mattes in der vollbesetzten Kirche Heilig Kreuz in Pfuhl seinen letzten Gottesdienst als Stadtpfarrer mit ihnen feierte – zumal die Gläubigen längst wussten, was Matt...