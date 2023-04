Mieter und Vermieter gehen zuweilen nicht gerade im Guten auseinander – das belegen zahlreiche Mietstreitigkeiten, welche vor Gericht landen: Im Jahr 2020 stritten laut Deutscher Mieterbund in fast 200.000 Fällen Mieter und Vermieter vor den Amts- und Landgerichten in Deutschland. Auch in Rammingen im Kreis Unterallgäu gab es Zoff um eine Wohnung.