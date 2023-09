Es war eine kleine Menge an Gras, die ein 16-Jähriger in seiner Hosentasche hatte. Warum der Jugendliche in Illertissen vor der Polizei davonrannte, wurde den Beamten klar, als sie die Wohnung des jungen Mannes durchsuchten. Denn dort gediehen ganz prächtig knapp 20 Marihuana-Pflanzen in einer speziellen Aufzuchtanlage. Ein Kilogramm bereits geerntetes Marihuana fanden sie außerdem. Die ganze Plantage in der elterlichen Wohnung gehörte offenbar dem 39-jährigen Vater des Jugendlichen, der zusammen mit einem ein Jahr älteren Mitbewohner dort angetroffen wurde.

Heftiger Widerstand

Die Beamten der Polizeiinspektion Illertissen hatten den 16-Jährigen verfolgt, nachdem er am Bahnhof vor ihnen davon gerannt war. Sie hatten ihn einer Personenkontrolle unterziehen wollen. Als sie ihn nach einer kurzen Verfolgungsjagd einholten, wehrte er sich heftig gegen die Polizisten. Schließlich gelang es den Beamten, den 16-Jährigen zu bändigen.

Als sie ihn dann durchsuchten, entdeckten sie das Rauschgift. Da der Jugendliche minderjährig ist, sollten die Erziehungsberechtigten informiert werden. Allerdings hatten die Polizeibeamten bereits über die Staatsanwaltschaft in Memmingen eine Durchsuchung der Wohnung des 16-Jährigen beim Amtsgericht beantragt – und dabei offensichtlich den richtigen Riecher gehabt.

Illegaler Handel

Gegen die beide Männer und den Jugendlichen ermittelt nun das Fachdezernat der Kriminalpolizei Neu-Ulm. Da in der Wohnung auch ein Schlagstock sichtbar bereitlag, lautet der Vorwurf gegen die Erwachsenen „illegaler Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unter Mitführen einer Waffe“. Dazu kommt natürlich auch der illegale Anbau des Marihuanas.

Der 16-Jährige muss sich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Rauschgift und Pflanzen nahm die Polizei mit, alle drei Beschuldigten durften nach der Vernehmung wieder nach Hause gehen.