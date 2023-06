Wie der Legoland-Konzern mitteilt, bekommt das Legoland-Resort in Günzburg im Jahr 2024 einen Nachbarn. Ein eigenständiger Themenpark mit dem Maskottchen „Peppa Pig“ soll entstehen und sich mit seinen Attraktionen gezielt an Familien mit Kindern im Vorschulalter richten.

Bei „Peppa Pig“ („Peppa Wutz“) handelt es sich um eine erfolgreiche, vielgesehene Kindersendung , in der das gleichnamige Schweinchen die Hauptrolle spielt. In dem Themenpark sollen sich folglich Fahrgeschäfte, Wasserspaß, interaktive Aktionen und Shows an erkennbaren Elementen und Orten der TV-Serie orientieren.

„Peppa Pig“-Themenpark in Günzburg ist der erste in der EU

In den USA gibt es bereits einen „Peppa Pig“-Themenpark in Florida, zudem ist ein weiterer für 2024 in der Region Fort Worth (nahe Dallas) geplant. Bei dem Standort in Günzburg handelt es sich hingegen um den ersten „Peppa Pig“-Themenpark in der EU. Dies ist einer Lizenzvereinbarung von Hasbro mit Merlin Entertainments, der Muttergesellschaft von Legoland Parks, zu verdanken.

Manuela Stone, Geschäftsführerin von Legoland Deutschland, sieht in der Zusammenarbeit eine Bereicherung für Günzburg: „Die von Hasbro kreierte Welt liefert uns pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum der Marke Peppa eine tolle Thematisierung, die wir in unseren Erlebnismix einbringen und damit einer weiteren Zielgruppe Abwechslung, Spaß und Erlebnisse für die ganze Familie bieten.“