31 Menschen sind nach neuesten Erkenntnissen am Donnerstag bei dem Achterbahn-Unfall im Legoland Günzburg verletzt worden. Es ist nicht der erste Unfall dieser Art: Erst am 6. August war in Klotten in Rheinland-Pfalz eine Frau aus einem fahrenden Achterbahnwagen gestürzt und gestorben. Dabei sind ...