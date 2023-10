Bürgerinnen und Bürger von Bayern haben die Wahl: Bleibt die alte Landesregierung die neue? Oder wird es eine ganz neue Landesregierung? Das entscheidet sich am Sonntag, 8. Oktober, bei der Landtagswahl in Bayern . Wir sind in der Region Neu-Ulm unterwegs und halten Sie in diesem Artikel über die Entwicklungen des Tages auf dem Laufenden.