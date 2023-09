Nicht Felgen, nicht Getriebe, nicht Stoßstangen: Auf Klimagasflaschen hatten es die Täter abgesehen, deren Ziel ein Autoteilehändler in der Otto-Renner-Straße in Neu-Ulm war. In der Zeit von Samstag (23. September) und Montag (25. September) verschafften sich die mutmaßlichen Einbrecher Zugang ...