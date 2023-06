Ein Radfahrer hat am Dienstag, 6. Juni, im Neu-Ulmer Teilort Gerlenhofen einen siebenjährigen Jungen am Hals gepackt und ihn in den Bauch geschlagen. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen, sie berichtet von leichten Verletzungen des Siebenjährigen. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm sucht jetzt den Radfahrer und Zeugen.

Die Kinder lauthals beleidigt

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West berichtet, hielten sich am Dienstag gegen 16.20 Uhr zwei Brüder im Alter von sieben und neun Jahren zusammen mit weiteren Freunden im Bereich der Burchardstraße auf. Die Buben stritten sich. Währenddessen fuhr ein bislang unbekannter Mann mit seinem E-Bike an die Gruppe heran und beleidigte die Kinder lauthals mehrfach. Dann habe der Radfahrer den Siebenjährigen am Hals gepackt und ihm in den Bauch geschlagen, schildert die Polizei. Der etwa 50 Jahre alte Radfahrer sei dann mit seinem E-Bike davongefahren.

Ermittlungen wegen Körperverletzung

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm Ermittlungen wegen Körperverletzung auf. Zeugen sollen sich melden unter der Telefonnummer (0731) 801 30.