„Ich habe ein Knacken gehört“, sagt der Schrebergärtner, der am Sonntagabend (21. Mai) in der Kleingartenanlage Muthenhölzle in Neu-Ulm den Polizei-Notruf abgesetzt hat. Am Montagmorgen ist er mit seinem Hund unterwegs, als sich die Gartennachbarin, die mit ihrem kleinen „Knopf“ Gassi ist...