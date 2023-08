Der Mangel an Kinderbetreuungsplätzen in der Gemeinde wird seit langem beklagt. Inzwischen versuchen Eltern, ihr Recht auf einen Betreuungsplatz dort einzuklagen . Vor diesem Hintergrund hat sich der Elchinger Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause einstimmig dafür ausgesprochen...