Schlechte Nachrichten für Wassertouristen: Die Kahnschleuse am Donau-Kraftwerk Oberelchingen ist kaputt. Deshalb ist Muskelkraft gefragt, sofern das Fahrzeug klein genug ist, um getragen zu werden. Oberhalb der Schleuse gibt es einen Bootsausstieg am Ufer, ebenso unterhalb, wo das Gefährt dann wieder eingesetzt werden kann. LEW Wasserkraft, Betreiber des Kraftwerks, ist bemüht, die Schleuse so schnell wie möglich zu reparieren, heißt es in einer Mitteilung. Da man dafür spezielles Gerät braucht, wird das vor Ende des Monats nichts.

Ulmer Zelt neben der Donau

Noch bis zum 8. Juli 2023 gibt es in der Friedrichsau am Ulmer Zelt nicht nur Konzerte, sondern auch einen Biergarten mit vielfältigem Angebot an leckeren Speisen: