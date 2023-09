Wahrscheinlich wollte Yalcin Egribayat ein wenig wandern, als er am Samstag, 26. August, aus Senden an den Königssee aufbricht. Ob er eine Bergtour machen oder am Königssee spazieren gehen wollte, ist nicht bekannt. Laut einer Mitteilung der Polizei ist aber klar, dass der 25-Jährige etwa um 13.40 Uhr am Großparkplatz Königssee ankam und dann in unbekannte Richtung aufbrach.

Trotz inzwischen mehrtägiger intensivster Suche im alpinen Bereich um den Königssee (Gemeinde Schönau am Königssee), konnte der vermisste 25-Jährige bislang nicht aufgefunden werden.

Uferbereich mit Boot abgesucht

Polizeihubschrauber, besetzt mit Polizeibergführern, Fußtrupps der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei, Einsatzkräfte von Wasserwacht sowie der Bergwacht mit Technikbus und Drohne, suchten zusammen die Bereiche rund um den Königssee ab. Es wurden die möglichen Steige und Wege abgegangen und abgeflogen. Der Uferbereich wurde per Boot intensivst abgesucht.

Da der Königsbachwasserfall derzeit noch zu viel Wasser führt, werden dieser und die Gumpen, am kommenden Samstag, 2. September, gemeinsam durch die Canyoninggruppen der Wasserwacht und der Polizei abgesucht. Speziell ausgebildete Suchhunde der Bergwacht werden ebenfalls am Wochenende die bereits abgesuchten Steige nochmals abgehen, um etwaige Spuren mit ihren feinen Nasen zu finden.

Bislang habe es spärliche Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, teilt die Polizei mit. Da am vergangenen Samstag viel los war am Königssee, sei es aber nicht verwunderlich, dass dort einzelne Personen nicht besonders auffallen.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Die Polizeiinspektion Berchtesgaden sucht nun insbesondere Personen, die sich speziell am vergangenen Samstagnachmittag, 26. August, im Nahbereich des Königssees aufgehalten haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Yalcin Egribayat wird wie folgt beschrieben:

Etwa 1,75 Meter groß

80 bis 85 Kilogramm schwer

volles, dunkles Haar

Vollbart

Er trägt wahrscheinlich eine graue Jogginghose, weißes T-Shirt und braune Schuhe

Eventuell hat er eine graue Jacke und einen kleinen, vermutlich schwarzen, Rucksack, bei sich

Wahrscheinlich ist er allein unterwegs

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Berchtesgaden unter der Nummer 08652/9467-0 oder jede andere Polizeidienststelle.