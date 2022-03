Auf der Illertalbahn zwischen Neu-Ulm und Senden ruhte am Montagnachmittag der Verkehr. Wie die Polizei mitteilt, wurde kurz nach dem Sendener Bahnhof in Fahrtrichtung Neu-Ulm eine Person vom Zug erfasst. Am Abend teilte die Polizei mit, dass es sich dabei um einen 14-jährigen Junge handelte. Er ha...