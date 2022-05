Obwohl in Ulm erst ein Auto bei einem illegalen Straßenrennen in ein Gebäude gekracht ist, haben sich jetzt erneut junge Leute auf einer öffentlichen Straße einen Geschwindigkeits-Wettbewerb geliefert: Die Polizei Neu-Ulm meldet ein „Beschleunigungsduell“ am Samstagabend in der Innenstadt.