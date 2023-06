Hundehalter in Senden sind in Alarmbereitschaft. „Bei der Illersäge“ am viel frequentierten Illerradweg sind Giftköder gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, meldete das am Montagvormittag, 05.06.2023, ein Spaziergänger. Der Mann hatte in der Nähe des dortigen Spielplatzes mehrere mit Sc...