Ein schwerverletzter Mann in Not, zupackende Helfer und ein Hubschraubereinsatz: Das sind die Zutaten eines Dramas, das sich am Mittwochabend, 21. Juni 2023, auf der Autobahn A8 bei Elchingen ereignet hat. Laut Polizei war dort ein 65-Jähriger mit seinem Wohnmobil in Richtung Stuttgart unterwegs. A...