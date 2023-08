Seit Jahren wird vor Gericht gestritten, seit Jahren wird daher nicht saniert, seit Jahren verseuchen deshalb Altlasten der ehemaligen Europa-Uhrenfabrik in Senden das Grundwasser bis in den Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld . Nun hat das Landratsamt Neu-Ulm vor dem Verwaltungsgerichtshof in München e...