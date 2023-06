Ehre, wem Ehre gebührt: Die Redensart stammt aus dem Brief des Paulus an die Römer, „dessen Gegenstand der Gehorsam gegenüber der Obrigkeit ist“. Das weiß wie immer Wikipedia. Verfasst wurde der Brief demnach nicht in lateinischer Sprache, obwohl man das als Absolvent der Asterix-und-Obelix-...