Mühsam nährt sich sprichwörtlich das Eichhörnchen – und mühsam ist es auch, in der jetzigen Wirtschaftslage und trotz bürokratischer Hürden eine Verbraucherschau auf die Beine zu stellen. Der Gewerbeverband Weißenhorn hat’s geschafft und lädt nach fünf Jahren erstmals wieder ein: Vom 8. bis 10. September präsentieren sich 31 Aussteller beziehungsweise Anbieter sowie fünf Vereine in der Fuggerhalle und auf dem Freigelände.

„Wir freuen uns, dass wir sie trotz aller Widrigkeiten wieder auf die Beine stellen konnten“, sagt Katja Blum, die Vorsitzende. Es sei allerdings schwerer als früher gewesen, genügend Aussteller zu finden. Außerdem habe sich die Bürokratie nochmals verschärft, „es gibt keinen kurzen Dienstweg mehr“, deutet es Blum an, welche die Verbraucherschau zum dritten Mal zusammen mit Dieter Swoboda organisiert hat.

Was es Neues gibt

Erstmals dabei ist die Firma Hyla Luft- und Raumreinigung, und Foto Löffler hat diesmal auch Lego-Artikel dabei und eine Tombola vorbereitet. Erstmals präsentieren sich auch Ehrenamtliche auf einem „Marktplatz der Vereine“, wenn auch zur Premiere eher noch bescheiden, mit nur fünf Vereinen. Blum: „Da haben sich der Tierschutzverein Weißenhorn, die Igelhilfe und die Katzenhilfe zusammengetan, und dann sind die beiden Partnerschaftsvereine (Freunde Valmadreras/Städtepartnerschaft Weißenhorn-Villecresnes) und der Liederkranz vertreten.“

Programm für Kinder

Bei freiem Eintritt können sich die Erwachsenen zwischendurch zum Beispiel im Biergarten der Autenrieder Brauerei stärken, oder bei Kuchen oder kalten und warmen Snacks und Speisen vom „’s Eulencafé“. Am Sonntag gibt es auch ein Weißwurstfrühstück. Für die kleinen Besucherinnen und Besucher dürften Fahrzeuge der Feuerwehr und des DRK interessant sein. Auch die Kinder- und Jugendfeuerwehr präsentiert sich. Der FV Weißenhorn und Sport Wolf bauen eine Fußball-Darts-Anlage auf, der Kreisjugendring Spielgeräte im Indoor-Bereich. „Leider hat sich niemand für eine Kinderbetreuung gefunden“, weist Blum Eltern hin.

Die BRH-Rettungshundestaffel zeigt vormittags eine und nachmittags zwei Vorführungen. „Zu sehen ist die Arbeit mit den Hunden, die etwas suchen, über ein Gerüst oder durch Tunnel gehen.“ Der Liederkranz will am Sonntagnachmittag ein offenes Singen im Biergarten veranstalten. Im Foyer der Fuggerhalle sind während der Schau zudem farbenfrohe Bilder von Ex-Gymnasialleiter und Kunstsammler Johann Deil zu sehen, der in seinem Ruhestand auch selbst zu Pinsel und Acrylfarben greift.

Info Zu folgenden Öffnungszeiten findet die Verbraucherschau Weißenhorn statt: Freitag, 8. September, 14 bis 19 Uhr, Samstag, 9. September, 10 bis 19 Uhr, und Sonntag, 10. September, 11 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

Alle Anbieter im Überblick

Hier alle Teilnehmer auf dem Freigelände der Fuggerhalle:

G+H Caravaning

Autenrieder Brauerei

Held GmbH Heizung/Sanitär

Leeb Balkone

Leiternoutlet KRU

Heim+Haus

SWP Südwest Presse

Mercedes Gutter

Autohaus Reifen Weiß

Bayerisches Rotes Kreuz

Feuerwehr Weißenhorn

BRH-Rettungshundestaffel

Auf dem Marktplatz der Vereine

Freunde Valmadreras

Liederkranz Weißenhorn

Tierschutzverein Weißenhorn

Igelhilfe Verein

Städtepartnerschaft Weißenhorn-Willecresnes

In der Fuggerhalle