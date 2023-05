So geht die Grundschule des Zehnjährigen mit der Trauer um

Gestorbener Schüler in Neu-Ulm

Am Dienstag ist in Burlafingen der Unterricht wieder angelaufen. Dort war der Zehnjährige zur Schule gegangen, der am Wochenende gestorben ist, nachdem er im Hallenbad Neu-Ulm kollabiert war.