Start in den Frühling in Illertissen: Auf dem Programm stehen an diesem Wochenende die Besuchermagneten Öko-Regiomarkt in der Innenstadt sowie Kraut und Krempel auf der Illertisser Jungviehweide. Im Rahmen der Klimawoche der ILE-Kommunen ist diesmal sogar noch mehr geboten als sonst.

35 Aussteller...