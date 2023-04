Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines möglichen Sexualverbrechens an einer Frau, das am Donnerstagmorgen, 13.04.2023, gemeldet worden war. Wie die Polizei am Freitagmittag mitteilte, wählte eine Passantin am Morgen gegen 7.45 Uhr den Notruf und berichtete, dass sie an einer Illerbrücke im Bereich Au und der Dietenheimer Straße eine Frau in einer offenbar hilflosen Lage gefunden habe. Die Frau sei verletzt und nicht ansprechbar gewesen. Wie lange sie dort schon gelegen hatte, wurde in der Mitteilung nicht gesagt.

Verdacht auf Sexualverbrechen in Illertissen: Rettungsdienst bringt Frau in Klinik

Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik, wo sie untersucht wurde. Nach Angaben der Polizei vom Freitag entdeckten die Ärzte dabei Verletzungen, welche Anlass geben, ein Sexualdelikt nicht auszuschließen. Die Verletzte wurden ambulant behandelt. Eine stationäre Versorgung der Frau sei nach Auskunft der behandelnden Ärztinnen und Ärzte nicht notwendig, hieß es bei der Polizei.

Frau hat keine Erinnerung: Polizei plant Suchaktion an der Iller

Bei einer Befragung sagte die Frau dem Bericht der Polizei zufolge, dass sie an den infrage kommenden Zeitraum keine Erinnerung habe. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen und organisierte für Freitagvormittag, 14.04.2023, eine große Suchaktion in dem Bereich, in dem die Frau aufgefunden worden war. Dafür suchten mehr als 60 Einsatzkräfte die infrage kommende Gegend an der Iller bei Illertissen ab. Im Einsatz waren auch Kräfte der Bereitschaftspolizei Königsbronn.

Polizei sucht nach Beweisgegenständen

Einen konkreten Verdacht gebe es noch nicht, sagt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten. „Man muss erstmal schauen, ob überhaupt was dran ist an der Geschichte.“ Man wolle aber auch nichts versäumen – darum „dieses relativ zeitnahe Absuchen“. Die Beamtinnen und Beamten durchforsteten die Gegend nach Beweisgegenständen. Was das genau sein könnte, dazu konnte die Sprecherin ebenfalls noch nichts sagen.

Am frühen Nachmittag war die Such-Aktion beendet. Zu den Ergebnissen konnte die Polizei anschließend allerdings noch keine Auskunft geben. „Die Ermittlungen laufen“, sagte ein Sprecher.

Mögliches Sexualdelikt an Iller: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise zu dem Verdacht auf ein Sexualverbrechen und fragt die Bevölkerung:

Wer hat im Bereich der Iller oder des Illerkanals zwischen Au und der Illerbrücke Dietenheimer Straße etwas Verdächtiges wahrgenommen?

Es geht um den Zeitraum zwischen Mittwoch, 12.04.2023, 12 Uhr und Donnerstag, 13.04.2023, 07:45 Uhr.

Wer hat in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz an der Brandenburger Straße in Au verdächtige Beobachtungen, insbesondere zu abgestellten Autos gemacht?

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731 80130.