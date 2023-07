Der Flughafen Memmingen ist weiter auf Wachstumskurs. Die Bilanz des Jahres 2022, die bei der Pressekonferenz am Airport vorgestellt wurde, zeigt ein deutliches Plus bei den Passagierzahlen, den Reisezielen, den Mitarbeitern und beim Jahresergebnis. In den nächsten Jahren soll weiter in den Ausbau ...