Rotes Meer statt Bodensee, Sonne statt Herbstlaub und Bodenfrost: Wer demnächst in wärmeren Gefilden Urlaub machen möchte, hat demnächst am Memminger Flughafen noch eine weitere Reiseoption. Wie der Airport mitteilt, sind dort nämlich demnächst Flüge nach Hurghada möglich. Der Strandort in Ägypten bietet als Tourismuszentrum nicht nur einen schönen langen Sandstrand, zahlreiche Hotels, Cafés und sonstige Freizeitangebote, sondern ist auch ist ein beliebtes Tauchrevier. Hurghada ist kein unbekannter Zielort für Maschinen am Flughafen Memmingen. Reiseveranstalter boten dort schon in der Vergangenheit Flüge zum ägyptischen Resort an. 2023 ist es wieder soweit.