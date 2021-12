Vor Kurzem hat Daimler sein Lkw- und Bus-Geschäft mit ehrgeizigen Plänen eigenständig gemacht. Am 10. Dezember ist Daimler Truck dann an die Börse gegangen, im März 2022 könnte die Aktien in den DAX aufgenommen werden. Es geht bei dem Nutzfahrzeug-Hersteller also in Zukunft noch mehr um Zahlen...