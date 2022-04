In den kommenden Monaten kommt einiges zu auf den Rewe-Markt in Pfuhl und auf die Penny-Filiale an der Bahnhofstraße am Rande von Offenhausen. Denn zwei Nahversorger in der Neu-Ulmer Oststadt brechen weg. Der Handelskonzern Aldi schließt seine Filiale in Burlafingen Ende April – der Markt an der...