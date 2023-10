Gleich zweimal sind in dieser Woche Einbrüche im Landkreis Neu-Ulm verübt worden. Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Pfuhl grenzt die Polizei den Tatzeitraum ein von Montag, 2. Oktober von etwa 14.30 Uhr bis Donnertag, 5. Oktober 23 Uhr. In dieser Zeit seien ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus im Narzissenweg eingedrungen, während die Anwohner abwesend waren. Durch den oder die Täter wurde das gesamte Haus durchsucht.

Im Anschluss flüchteten der oder die Täter unerkannt. Bislang konnte ein Beuteschaden durch die Hauseigentümer nicht beziffert werden. Durch den Einbruch entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter (0731) 80130 zu melden.

Wohnungstür aufgewuchtet

Zudem ist laut Polizei in der Zeit von Mittwoch, 4. Oktober, 17 Uhr, bis Donnerstag, 5. Oktober, 6 Uhr, in Weißenhorn in der Maximilianstraße in eine Wohnung eingebrochen worden. Dabei wurde demnach Bargeld entwendet. Der Inhaber der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus bemerkte bei seiner Rückkehr von der Nachtschicht, dass seine Wohnungstüre nur angelehnt war. Nachdem er die Wohnung betreten hatte, stellte er fest, dass sich jemand dort aufgehalten hat.

Aufgrund der Art der Beschädigungen an der Tür geht die Polizei davon aus, dass die Tür mit der Schulter aufgewuchtet wurde. Die Schadenshöhe wird auf rund zweihundert Euro geschätzt. Die Polizei Weißenhorn bittet mögliche Zeugen, sich unter der (07309) 96550 zu melden.