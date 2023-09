Im Gefängnis in Memmingen sitzt seit ein paar Tagen ein 29-Jähriger ohne festen Wohnsitz, weil er am Sonntag, 24. September, auf frischer Tat bei einem Einbruch in Thalfingen erwischt wurde. Betroffen war ein Ehepaar mit seinem Wohnhaus im Neuen Weg. Es erlebte eine Schrecksekunde, am späten Aben...