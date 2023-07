Auf Beschluss der Amtsgerichte Memmingen und Ulm hat die Kriminalpolizei in Neu-Ulm am Dienstagmorgen (11.7.) zusammen mit dem Unterstützungskommando der Bereitschaftspolizei aus Dachau mehrere Gebäude in Neu-Ulm durchsucht.

Waffen und Bargeld gefunden

Nach Angaben der Polizei sollen die Beschuldigten im Alter von 25 bis 32 Jahren in Verdacht stehen, mit Marihuana und Kokain in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Neben Marihuana und Haschisch im mittleren zweistelligen Grammbereich sowie einer geringen Menge Amphetamin fanden die Polizisten vor Ort gestohlene Dokumente, verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz und eine mittlere vierstellige Summe Bargeld.

Zahlreiche Beweismittel sichergestellt

Die Beamten konnten ebenfalls zahlreiche Beweismittel wie Datenträger sicherstellen. Auch stießen sie auf einen Mann, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Nachdem die Kriminalpolizei alle Daten aufgenommen hatte, konnten die Tatverdächtigen gehen. Die Polizei wird nun die Beweise sichten und auswerten.