Ein mutmaßlicher Drogendealer aus Senden steht am Mittwoch, 5. April, vor dem Amtsgericht Neu-Ulm. Dem 30-Jährigen wird „Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“ vorgeworfen, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts.

Konkret soll der Mann im März vergangenen Jahres von zwei Dealern 100 Gramm eines Kokaingemisches gekauft haben, „um den Großteil davon gewinnbringend weiterzuverkaufen und den Rest selber zu konsumieren“. Die Taten sollen sich in Memmingen zugetragen haben. Ob sich der Angeklagte zu dem Vorwurf äußern wird, ist noch unklar.