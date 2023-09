Seit dem Schwörwochenende ist der Steg über die Donau zwischen Neu-Ulm/Offenhausen und der Friedrichsau auf Ulmer Seite wieder ohne Einschränkungen nutzbar . Also fast ohne Einschränkungen: Eine kleine Konstruktion an beiden Aufgängen teilt die Geh- und Fahrbahn. So soll verhindert werden, dass ...