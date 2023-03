Wegen eines schweren Unfalls bei Bauarbeiten an einem Eigenheim mussten Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr in Burgau zu einem Einsatz ausrücken. Auch der Rettungshubschrauber wurde angefordert: Wie die Polizei berichtet, wollte ein 64-Jähriger am Freitag gegen 10.45 Uhr in der Goethestraße das Dach seines Carports an seinem Haus so erhöhen, dass ein Wohnmobil darunter gestellt werden kann.

Unfall in Burgau: Dach von Carport stürzt ein – Mann eingeklemmt

Doch der Carport stürzte dabei aus unbekannter Ursache plötzlich ein. Der 64-Jährige wurde unter dem schweren Dach eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Burgau rückten wegen des Alarmstichworts „THL 3 (eingeklemmte Person)“ mit mehreren Fahrzeugen zum Unfallort aus.

Lebensgefährlich verletzt: Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Sie befreiten den unter dem Dach eingeklemmten Hauseigentümer. Er hatte lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der 64-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber nach Augsburg ins Krankenhaus geflogen.

Wie genau es zu dem schweren Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatte der Mann alleine an dem Dach gearbeitet gehabt. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt nun, warum das Dach einbrach.