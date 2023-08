Corona ist zurück. Zumindest ein bisschen. An der Stiftungsklinik in Weißenhorn sind einige Patienten erkrankt. Sie sind derzeit isoliert untergebracht, teilt die Klinik auf Anfrage unserer Zeitung mit. Ärzte und Pflegekräfte, die die betroffenen Patienten versorgen, tragen Schutzkleidung und Mundschutz.

Corona: Möglichst keine Besuche in der Stiftungsklinik Weißenhorn

Die Angehörigen der Betroffenen wurden von der Klinik gebeten, vorerst auf Besuche zu verzichten. „Damit die Krankheit nicht nach draußen getragen wird“, berichtet Kliniksprecherin Edeltraud Braunwarth. Auch im Personal gibt es einige Krankheitsfälle.

Eine eigene Coronastation wurde an der Klinik aber nicht eingerichtet. Am Mittwoch, 16. August, stehen erneute Corona-Tests an.