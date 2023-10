Blaulichtalarm im Wiley-Wohngebiet in Neu-Ulm: In der Heinz-Rühmann-Straße wurden am Samstagmorgen gegen 6 Uhr Bewohner eines Mehrfamilienhauses aus dem Schlaf gerissen: In einer Wohnung im Erdgeschoss war ein Feuer ausgebrochen , das sich einem Reporter vor Ort zufolge zu einem ausgedehnten Brand entwickelte.