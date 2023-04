Für Autofahrer mit Bleifuß könnte es ein teurer Tag werden: Am Freitag, 21. April 2023, startet wieder der europaweite „Speedmarathon“, hierzulande besser als Blitzermarathon bekannt. Das betrifft auch Autofahrerinnen und Autofahrer in der Region Ulm – für den Landkreis Neu-Ulm kündigt das bayerische Innenministerium mehr als 30 Kontrollstellen an. Geblitzt wird auf folgenden Straßen:

Altenstadt, Staatsstraße 2031, außerorts, Tempo 100

Altenstadt, Memminger Straße Richtung Norden, innerorts, Tempo 50

Altenstadt, Illertisser Straße (Untereichen), innerorts, Tempo 50

Bellenberg, Illertangente, Fahrtrichtung Norden, innerorts, Tempo 50

Buch, Staatsstraße 2018, außerorts, Tempo 100

Buch, Hochstraße (Ebersbach), innerorts, Tempo 50

Elchingen, Donauuferstraße, innerorts, Tempo 50

Holzheim, Hirbishofer Straße, innerorts, Tempo 50

Illertissen, Staatsstraße 2018, außerorts, Tempo 100

Illertissen, Vöhlinstraße, innerorts, Tempo 30

Illertissen, Siemensstraße, innerorts, Tempo 50

Nersingen, Ulmer Straße, innerorts, Tempo 50

Neu-Ulm, Memminger Straße, innerorts, Tempo 50

Neu-Ulm, Staatsstraße 2031, außerorts, Tempo 80

Oberroth, Hauptstraße (Bereich Kindergarten/Schule), innerorts, Tempo 30

Pfaffenhofen, Hermann-Köhl-Straße, innerorts, Tempo 50

Pfaffenhofen, Staatsstraße 2021, außerorts, Tempo 60

Pfaffenhofen, Hauptstaße, innerorts, Tempo 50

Senden, Staatsstraße 2031, außerorts, Tempo 70

Senden, Kreisstraße NU3, außerorts, Tempo 80

Senden, Kemptener Straße, innerorts, Tempo 50

Senden, Staatsstraße 2019, außerorts, Tempo 60

Senden, Hauptstraße (Ay), innerorts, Tempo 50

Senden, Kemptener Straße, innerorts, Tempo 50

Unterroth, Kreisstraße NU5, außerorts, Tempo 100

Unterroth, Illertisser Straße, innerorts, Tempo 50

Vöhringen, Heerstraße, innerorts, Tempo 50

Vöhringen, Illertaltangente, Fahrtrichtung Norden, außerorts, Tempo 60

Vöhringen, Heerstraße (Illerberg), innerorts, Tempo 50

Weißenhorn, Roggenburger Straße, innerorts, Tempo 50

Weißenhorn, Günzburger Straße (Hegelhofen), innerorts, Tempo 50



Die Kontrollen beginnen am Freitag um 6 Uhr und dauern dann bis Samstag, 22. April, um 6 Uhr. Bayernweit gibt es rund 1800 Messstellen. „Unser Blitzmarathon soll wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten“, wird Bayerns Innenminister Joachim Herrmann in einer Mitteilung zitiert. Denn Rasen könne töten. „Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit war 2022 die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern.“

Auch die Ulmer Polizei kontrolliert verstärkt

Auch in Baden-Württemberg wird an diesem Tag verstärkt kontrolliert. Es werden aber keine konkreten Messstellen vorab veröffentlicht. Das Polizeipräsidium Ulm beteiligt sich an der Aktion. Man werde sich auf die Bereiche konzentrieren, in denen es in der Vergangenheit schon vermehrt Verstöße gab oder wo man „verstärkt für Sicherheit sorgen möchte“, sagt ein Sprecher.