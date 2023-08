Die Stadt Neu-Ulm sagt Rasern und Raserinnen den Kampf an. Der neue mobile Blitzanhänger „Simba“ geht in der zweiten Augusthälfte in Betrieb. Das teilt die Stadt Neu-Ulm in einer Pressemitteilung mit. Simba ist damit der erste mobile Blitzer in der City.

Eingesetzt wird der Blitzer künftig rund um die Uhr und im gesamten Stadtgebiet. Dabei werden gezielt Orte mit „Gefahrenpotential“ ausgewählt. Simba wird also immer nur für eine gewisse Dauer an einem Ort aufgestellt, bevor er seinen Standort wechselt. Diese sogenannte „Semistation“ misst die Geschwindigkeit der Fahrzeuge beider Fahrtrichtungen. Zunächst wurden 27 Standorte festgelegt, an denen der mobile Blitzer eingesetzt werden soll. Priorität habe dabei die Verkehrssicherheit. An welchen Orten Simba stehen wird, wurde deshalb mit der Polizeiinspektion Neu-Ulm und der Verkehrspolizei Günzburg abgestimmt. Autofahrer und -fahrerinnen, die zu schnell fahren, könnten dann an folgenden Orten geblitzt werden:

Gefahrenstellen mit vielen Fußgängerquerungen

Stellen mit Unfallschwerpunkten

Bereiche vor Schulen

Bereiche vor Kindergärten

Standorte entlang empfohlener Schulwege

Geschwindigkeitsauffällige Stellen

Mobiler Blitzer in Neu-Ulm: So teuer war das neue Gerät

Wie die Stadt Neu-Ulm mitteilt, belaufen sich die Kosten für Simba auf rund 270.000 Euro. Außerdem wurden zwei neue Mitarbeiter für den Innen- und Außendienst eingestellt. Und wie viel Geld wird die Stadt durch künftige Verwarn- und Bußgelder einnehmen? Jährlich rund 275.000 Euro, heißt es in der Pressemitteilung. Verrechnet mit den Anschaffungs- und Personalkosten rechnet die Stadt Neu-Ulm mit einem jährlichen Überschuss von rund 170.000 Euro ab dem zweiten Jahr. Tendenz steigend.

Neben Simba gibt es bereits vier stationäre Blitzanlagen im Neu-Ulmer Stadtgebiet. 2022 nahm die Stadt damit rund 250.000 Euro ein. Dazu kämen rund 650.000 Euro durch Bußgelder aus dem ruhenden Verkehr, berichtet die Stadt.

Mobile Blitzanlage „Simba“ könnte in Neu-Ulm Gesellschaft von „Pumbaa“ oder „Timon“ bekommen

Simba, der fachmännisch ausgedrückt ein semistationärer Enforcement Trailer der Firma Jenoptik ist, wurde bewusst nach dem kleinen Löwen aus Walt Disneys „König der Löwen“ benannt. Wie die Stadt Neu-Ulm mitteilt, ist es in den Kommunen, die einen mobilen Blitzer wie Simba einsetzen, üblich, diesen Namen zu vergeben. Das bedeutet auch, dass mögliche weitere mobile Blitzanlagen weitere Namen aus dem „König der Löwen“-Universum erhalten könnten. So könnte Simba in der Zukunft also gemeinsam mit „Pumbaa“, „Timon“ oder „Nala“ Jagd auf Raser machen.