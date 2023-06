Das Fest ist schon in vollem Gange: Zur Feier des 200. Geburtstags richtet die Blaskapelle Unterroth das Bezirksmusikfest des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes aus. Los ging es am Donnerstag (08.11.2023) und dauert noch bis Sonntag (11.06.2023).

Markus Söder am Samstag in Unterroth

Das lässt sich der wahlkämpfende Ministerpräsident Markus Söder (CSU) natürlich nicht entgehen. Am Samstag besucht er Unterroth und spricht im Festzelt. Entsprechend erfreut ist die Vorsitzende Isabell Konrad. Söder kommt um 17.30 Uhr, Einlass ins Festzelt ist eine Stunde früher. Und bezahlen muss man nichts, wenn man den Ministerpräsidenten hören will.

Am Freitag ist aber erstmal noch „Brass und Partyfeschd“. Los geht’s um 19 Uhr für alle, die 16 Jahre und älter sind (Abendkasse 14 Euro). Am Samstag liefern beim „Regiofeschd“ die heimischen Kapellen die Begleitmusik zu Söders Rede. Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit dem Gottesdienst. Es folgt ein Gemeinschafts­chor, der Festumzug (14.30 Uhr) und von 18 Uhr an spielen dann die Kaisermusikanten im Zelt auf.

Stadtradeln: Sternfahrt der Radler

Besondere Gäste kommen am Sonntag auch noch. Denn mit diesem Tag und einer Sternfahrt aus dem gesamten Landkreis Neu-Ulm Richtung Unterroth wird das Stadtradeln eröffnet.

Auf dem Speiseplan steht zum Abschluss auch etwas besonders Schmackhaftes: Angus-Rind aus Unterrother Aufzucht vom Spieß. Selbiges ist übrigens mit Föhnfrisur und Hut das Wappentier des Bezirksmusikfests.