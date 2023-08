Sie verkaufte defekte Fälschungen als Marken-Neuware und täuschte so zwei Kundinnen und einen Kunden: Wegen Betrugs in drei Fällen stand eine heute 46-Jährige aus Illertissen am Dienstag vor dem Amtsgericht Neu-Ulm. Es sei „unterste Schiene“, junge Leute so um ihr Geld zu bringen, sagte Rich...