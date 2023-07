In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 16. Juli, ist eine 19-Jährige in Vöhringen sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der unbekannte Täter die Frau am dortigen Bahnhof angesprochen und verfolgt. Gegen 0.45 Uhr versuchte er sie im Schleifweg an sich heranzuziehen und zu küssen. Die 19-Jährige wehrte sich dagegen und machte lautstark auf sich aufmerksam. Ein bislang unbekannter Zeuge hörte die Schreie der Frau und forderte den unbekannten Mann auf, von ihr abzulassen. Daraufhin entfernte sich der Täter.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei sucht nun den Zeugen und fordert auch andere Menschen auf, sich zu melden, wenn sie Hinweise zu dem Vorfall haben. Zu erreichen ist die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer (07303) 965 10.