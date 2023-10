Susanna Obieglo schaut in den Himmel. „So viel Wind war nicht vorhergesagt“, sagt die 25-Jährige. Das sei ein Klassiker beim Ballonfahren. „Es sind immer nur Prognosen, mit denen man fährt.“ Trotzdem, an diesem Nachmittag in Seligweiler herrscht bestes Ballonwetter. Der hellblaue Himmel is...