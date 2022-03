Schon am Montag hatte sich die Polizei zuversichtlich gezeigt, dass die Identität des auf dem unbeschrankten Bahnübergang in Gerlenhofen getöteten Mannes bald feststehen würde. Nun zeigt sich, dass diese Einschätzung richtig war. Am Dienstagmorgen meldete das auch für Neu-Ulm zuständige Prä...